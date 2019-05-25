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    Топ-клубы Англии готовы побороться за Хамеса Родригеса

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, передает Daily Express.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    Среди претендентов — «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    По информации источника, три перечисленных клуба АПЛ следят за ситуацией с 27-летним хавбеком и будут готовы побороться за него, если мюнхенцы не воспользуются своим правом выкупа контракта колумбийца до 15 июня.

    В нынешнем сезоне на клубном уровне Хамес провел 28 матчей, отметился 7 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

    Аренда футболиста в «Баварии» рассчитана до лета 30 июня текущего года. Контракт колумбийца с «Реалом» действует до конца сезона-2020/21. 0

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