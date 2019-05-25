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    Фернандеш назвал уход Смородской лучшим событием для «Локо»

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    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш считает, что не стоит серьезно оценивать заявления бывшего президента московского клуба Ольги Смородской, которая ранее назвала португальца ленивым.

    Мануэл Фернандеш
    Мануэл Фернандеш

    «Смородская продолжает давать интервью? Удивительно. Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий.

    Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с "Локо" — это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт.

    Три года — три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит», — приводит слова Фернандеша «Спорт-Экспресс».

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