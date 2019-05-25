Фернандеш назвал уход Смородской лучшим событием для «Локо»

Мануэл Фернандеш
globallookpress.com
«Смородская продолжает давать интервью? Удивительно. Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий.
Не знал, что она еще как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с "Локо" — это ее уход с поста президента. И это не мое мнение, это факт.
Три года — три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит», — приводит слова Фернандеша «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за «Локомотив», забил три гола и отдал семь результативных передач. 0