Фернандеш не знает, останется ли в «Локомотиве»

Мануэл Фернандеш
globallookpress.com
«Останусь ли я в "Локомотиве"? Нет, могу только сказать, что контракт с клубом истекает 30 июня, и я еще вернусь к этому времени в "Локо". Что дальше? Я сам еще не знаю.
Мы с Василием Кикнадзе немного пообщались в январе, в Катаре. Говорили на разные темы, в том числе и моего возможного ухода зимой.
В тот момент у меня были предложения. Но в итоге ничего не получилось, и я остался», — приводит слова Фернандеша «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за «Локомотив», забил три гола и отдал семь результативных передач. 0