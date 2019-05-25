Фернандеш не знает, останется ли в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива»не смог ответить на вопрос о том, где продолжит карьеру. Контракт футболиста истекает в конце июня.

«Останусь ли я в "Локомотиве"? Нет, могу только сказать, что контракт с клубом истекает 30 июня, и я еще вернусь к этому времени в "Локо". Что дальше? Я сам еще не знаю.

Мы с Василием Кикнадзе немного пообщались в январе, в Катаре. Говорили на разные темы, в том числе и моего возможного ухода зимой.

В тот момент у меня были предложения. Но в итоге ничего не получилось, и я остался», — приводит слова Фернандеша «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Фернадеш провел 28 матчей за «Локомотив», забил три гола и отдал семь результативных передач. 0