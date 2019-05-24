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    «Кан» — «Бордо»: онлайн-трансляция начнется в 22:05

    Кан — Бордо (24.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Кан Бордо Календарь Лиги 1
    В 22:05 во французской Лиге 1 начнётся матч «Кан» — «Бордо».

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    Последний матч между собой: «Бордо» — «Кан» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бордо»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кан» — «Бордо». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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