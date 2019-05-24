«МЮ» контактирует с представителями Гризманна

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Атлетико», сообщает The Independent.

Как стало известно изданию, из-за неопределенной ситуации с переходом в «Барселону» представители француза возобновили контакт с «красными дьяволами». На данный момент вероятность перехода форварда в «МЮ» остается.

В то же время «Манчестер Сити» и «Реал» не нуждаются в Гризманне, а «Ювентус» не в состоянии совершить его трансфер. Что касается «Пари Сен-Жермен», то он может рассмотреть кандидатуру игрока «Атлетико» лишь в том случае, если Килиан Мбаппе переедет в Мадрид.

Ранее Гризманн объявил об уходе из «Атлетико». 0