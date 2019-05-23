Хедира может сменить «Ювентус» на «Баварию»

Полузащитниклетом может покинуть туринский клуб, сообщает Tutto Juve.

Как утверждает источник, туринский клуб решил расторгнуть контракт с немецким футболистом, который имеет проблемы со здоровьем.

В конце апреля 32-летний игрок перенес операцию на колене и досрочно завершил сезон. По ходу сезона ему также была проведена операция на сердце.

Отмечается, что немцем заинтересовались клубы английской Премьер-лиги, клубы МЛС и даже мюнхенская «Бавария».

За этот сезон 32-летний игрок провел 17 матчей в составе «старой сеньоры», в которых стал автором двух голов и сделал одну результативную передачу. 0