В «Манчестер Сити» опровергли информацию об уходе Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити»продолжит работу в английской команде. Об этом заявил член совета директоров клуба

Галасси опроверг информацию о том, что испанский специалист может возглавить «Ювентус».

«Как представитель "Манчестер Сити", я был удивлен тому, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. То, что Пеп сказал на прошлой неделе, осталось неуслышанным.

Во-первых, он хочет остаться. Во-вторых, у него два года контракта с клубом. Кроме того, такой клуб, как "Ювентус", не допустил бы такую утечку. Они должны были бы сначала обратиться к нам. Это информация полностью ложная.

Пеп — великолепный профессионал, нон хочет остаться в команде. Он не понимает, почему его слова не приняли во внимание», — цитирует Гвардиолу Sky Sport Italia. 0