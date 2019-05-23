Фернандес заинтересован в переходе в «Атлетико»

Защитник ЦСКАзаинтересован в переходе в,сообщает AS.

По информации источника, 28-летний игрок «армейцев» рассматривается «матрасниками» в качестве одного из кандидатов на укрепление своей обороны.

Сам футболист готов покинуть Москву ради мадридского клуба, однако препятствием на пути этого трансфера могут стать высокие финансовые требования ЦСКА.

Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 26 млн евро.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 34 матчах за ЦСКА, отметился 1 результативным ударом и 9 голевыми передачами. 0