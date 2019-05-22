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    Семин: «Локомотив» не забил свои голы, но все же устоял

    Локомотив Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о финальном матче Кубка России против «Урала» (1:0).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Локомотив» стал обладателем Кубка России. Для команды этот трофей стал восьмым в российской истории, а с учетом двух трофеев в СССР — десятым.

    «Какое желание я могу загадать? Выиграть следующую игру! И нас следующая игра 26-го мая, надо ее выиграть.

    Каждая команда по-своему сильна. Самое важное, что ребята играют ради болельщиков. Они главные действующие лица, не мы. Мы только мы можем корректировать.

    Это был тяжелый матч. Мы не забили свои голы, не увеличили преимущество, но все же устояли», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Юрий Семин выиграл с командой уже шестой кубок (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19).

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