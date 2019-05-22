«Краснодар» поборется за чемпионство в следующем сезоне, заявил Мусаев

Старший тренер «Краснодара»на встрече с болельщиками поделился планами на будущий сезон, а также на комплектование состава.

«Я могу пообещать, что приложим все усилия для достижения этой цели в следующем сезоне. Постараемся сделать все, что в наших силах.

Трансферы? Мы ожидаем в это межсезонье будет еще 3 трансфера. Рассчитываем на наших воспитанников, но им нужно еще много работать. Мы не будем вводить в состав их искуственно, а лишь тогда, когда они будут готовы.

Когда получу категорию PRO? Это формальность. Вы же знаете, что я — главный тренер, неважно как записан. По окончании сезона у меня будет экзамен, я получу категорию А, а потом уже смогу подать документы на категорию PRO», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс». 0