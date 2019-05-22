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    Мата может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

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    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заинтересован в приглашении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, передает Sky Sports.

    Хуан Мата
    Хуан Мата

    31-летний хавбек может покинуть манкунианцев в качестве свободного агента, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

    Бенитес продолжает вести переговоры о продлении контракта с владельцем «Ньюкасла» Майком Эшли, и трансфер Маты может быть одним из условий продолжения сотрудничества.

    Испанцы знакомы по совместной работе в «Челси». В составе лондонского клуба они побеждали в Лиге Европы​.

    В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел за «Манчестер Юнайтед» 32 матча, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. 0

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