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    «Наполи» может подписать игрока, которым интересовался «Спартак»

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    Агент полузащитника бельгийского «Генка» Руслана Малиновского, Сергей Серебренников, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Наполи».

    Руслан Малиновский
    Руслан Малиновский

    «"Наполи"? Не могу назвать все клубы, но я общался с представителями итальянских и английских команд. "Генк" хочет выручить за Малиновского не менее 10 миллионов евро.

    Руслану пора сделать следующий шаг в карьере. Нас интересует не только возможность участия в Лиге чемпионов, но и потенциал клуба. "Наполи" соответствует этим критериям», — цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24.

    Напомним, что ранее появилась информация об интересе московского «Спартака» к Малиновскому.

    В минувшем сезоне 26-летний украинец провел 51 поединок в составе «Генка», в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. 0

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