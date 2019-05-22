«Наполи» может подписать игрока, которым интересовался «Спартак»

Агент полузащитника бельгийского, Сергей Серебренников, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны

«"Наполи"? Не могу назвать все клубы, но я общался с представителями итальянских и английских команд. "Генк" хочет выручить за Малиновского не менее 10 миллионов евро.

Руслану пора сделать следующий шаг в карьере. Нас интересует не только возможность участия в Лиге чемпионов, но и потенциал клуба. "Наполи" соответствует этим критериям», — цитирует Серебренникова Calcio Napoli 24.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе московского «Спартака» к Малиновскому.

В минувшем сезоне 26-летний украинец провел 51 поединок в составе «Генка», в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. 0