Иванов: Вопросов к судейству нет, но надо, чтобы оно было таким постоянно

Президент «Урала»прокомментировал судейство в финальном матче Кубка России, в котором екатеринбуржцы уступили московскому(0:1).

«Нарушения были и со стороны "Локомотива", и с нашей. Вопросов к судейству нет, но надо, чтобы оно было таким постоянно.

Много слов было сказано о ВАР в ответном матче 1/2 финала Кубка, где мы встречались с тульским "Арсеналом".

Я не был доволен ВАР в том матче. Я сказал, что пенальти, который поставили в ворота туляков, не надо было назначать.

С нашей стороны не было видно, что происходит, все гадали, что случилось, а потом сказали, что была игра рукой.

Мы даже не поняли, почему судья пошел смотреть повтор. Я говорил это сразу после игры.

Футбол тем и хорош, что все ошибаются. Футболисты, судьи, тренерский состав, руководство. Сегодня вот Араторе мог забивать, но ошибся и пробил выше. А попади он в ворота — стало бы 1:1.

Если все перестанут ошибаться, то всегда будет нулевая ничья», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0