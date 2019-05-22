Идову: Надеюсь, это не последний трофей с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива»поделился эмоциями от победы железнодорожников в Кубке России.

Эта победа в Кубке России стала первой карьере 27-летнего полузащитника «Локомотива».

«Для меня это первый трофей, особенный момент. Выиграть Кубок России я мог еще с "Амкаром".

В "Локомотиве" получилось с первой попытки. Приятно, что для клуба этот Кубок стал десятым, юбилейным. Хотелось вписать свое имя в историю.

Болельщики в городе просили выиграть кубок. В Самару поддержать меня приехало много друзей. Надеюсь, это не последний трофей с "Локомотивом".

Этот матч можно сравнить с игрой против Аргентины на чемпионате мира, но сегодня мы бились за титул», — цитирует Идову пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что московский клуб в восьмой раз в своей истории завоевал Кубок России, ранее команда добивалась успеха на турнире в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. 0