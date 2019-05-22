Конте подписал предварительный контракт с «Интером»

Итальянский специалистподписал предварительный контракт с, сообщает итальянский журналист

Как утверждает источник, 49-летний Конте будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Ожидается, что соглашение итальянца с «нерадзурри» будет действовать до 2023 года.

Напомним, последним клубом Конте был «Челси». На «Стэмфорд Бридж» тренер пришел летом 2016 года и в первый же сезон выиграл с командой чемпионат Англии. Однако уже через год специалист был уволен.

На данный момент «Интер» тренирует Лучано Спаллетти. Под его руководством команда за тур до завершения чемпионата занимает четвертую строчку. 0