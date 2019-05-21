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    «Локомотив» — «Урал»: где и когда смотреть онлайн матча финала Кубка России

    Кубок России Футбол России Локомотив Урал
    В среду, 22 мая, в Самаре пройдет финал Кубка России. За этот трофей будут сражаться московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Местом проведения поединка будет стадион «Самара Арена». Начало в 18:30 мск.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Для «Локомотива» этот сезон сложился очень удачно. Команда точно завершит чемпионат в тройке лучших клубов. Ну а в среду у коллектива Юрия Семина будет возможность выиграть Кубок России. К слову, игровая форма «железнодорожников» во второй половине сезона хорошая — всего одно поражение в 15 матчах. На данный момент клуб не проигрывает уже 3 встречи кряду.

    Для «Урала» этот поединок играет огромную роль. Во-первых, это может быть первая победа в Кубке России. Во-вторых, если команда выиграет, то она сможет впервые в своей истории попасть в Лигу Европы. Короче говоря, мотивация у «шмелей» должна быть запредельная. До этого матча «уральцы» 3 раза подряд сыграли вничью, а в целом безвыигрышная серия клуба длится уже 5 встреч.

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    Безусловно, фаворитом этого поединка по праву считается «Локомотив» — 1.74 против 5.63.

    Прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» с коэффициентом 1.75 сделали эксперты сайта LiveSport.Ru.

    Прямую трансляцию этого важного футбольного события будут вести каналы Матч! Премьер и Матч ТВ. Всю необходимую информацию по этой встрече можно будет получить на сайте LiveCup.Run. 0

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