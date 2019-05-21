«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

Футболисты «Севильи»могут продолжить карьеру в России, информирует ABC de Sevilla.

По информации издания, в услугах центрального защитника Каррису заинтересован «Спартак».

Что касается правого защитника Видаля, то интерес к нему сохраняет «Локомотив», который хотел приобрести испанца еще прошлым летом.

При этом Каррису и Видаль не горят желанием покидать «Севилью».

В завершившемся сезоне испанской Примеры 30-летний Каррису провел 24 матча, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 10 желтых карточек. На счету 29-летнего Видаля 3 «горчичника» в 11 встречах. 0