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    «Ахмат» продлил контракт с защитником

    Футбол России Ахмат
    «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Андреем Семеновым.

    Андрей Семенов
    Андрей Семенов

    Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года.

    «Нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

    Семенов выступает за «Ахмат» с начала 2014 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел за грозненский клуб 27 матчей и забил 1 гол. 0

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