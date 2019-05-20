«Ахмат» продлил контракт с защитником

на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года.

«Нас устраивает профессионализм Андрея Семенова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года. Уверен, Андрей и дальше будет радовать болельщиков команды надёжной игрой. Желаю ему всего самого хорошего», — заявил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Семенов выступает за «Ахмат» с начала 2014 года. В этом сезоне 30-летний футболист провел за грозненский клуб 27 матчей и забил 1 гол. 0