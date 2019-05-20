Мусаев: Не нужно молодых игроков сразу забрасывать деньгами

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал ситуацию с нападающим

20-летний форвард переводился в дубль из-за конфликта по поводу нового контракта. В нынешнем сезоне на его счету 36 матчей и 10 голов во всех турнирах.

«Почему мы против того, чтобы у наших молодых футболистов были агенты? У них долгосрочные контракты.

Им не нужен человек, который запудрит им мозги, запросит сразу много денег. Мы молодым игрокам не один, не два и не три раза поднимали зарплату. Мы знаем, как им сделать лучше, не нужно сразу их забрасывать деньгами.

Если взять Комличенко — он в основу не проходил — там хорошо играл Смолов, основу перерос. Мы сами нашли ему агента, сейчас он хорошо проявляет себя в Европе.

На Игнатьева эта история повлияла, конечно. Это два разных Игнатьева: который был в играх с "Байером" и который сейчас. Какой лучше? Прошлый, конечно.

Прежний может вернуться, ему 20 лет, все зависит от него», — сказал Мусаев в эфире передачи «8-16». 0