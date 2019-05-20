Роналду хочет видеть Моуринью тренером «Ювентуса»

Жозе Моуринью
globallookpress.com
Как сообщает Gazzetta dello Sport, лидер и главная звезда команды Криштиану Роналду хочет видеть во главе команды Жозе Моуринью.
Форвард уже обратился к руководству «бьянконери» с просьбой начать переговоры с португальским тренером, под руководством которого он работал в мадридском «Реале».
Кроме Роналду кандидатуру Моуринью поддерживает агент Криштиану Жорже Мендеш, который также представляет интересы португальского тренера. Моуринью остается без работы с декабря 2018, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0