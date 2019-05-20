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    Роналду хочет видеть Моуринью тренером «Ювентуса»

    Трансферы Футбол Италии Ювентус Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
    «Ювентус» продолжает находиться в поисках нового главного тренера после того, как клуб объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Как сообщает Gazzetta dello Sport, лидер и главная звезда команды Криштиану Роналду хочет видеть во главе команды Жозе Моуринью.

    Форвард уже обратился к руководству «бьянконери» с просьбой начать переговоры с португальским тренером, под руководством которого он работал в мадридском «Реале».

    Кроме Роналду кандидатуру Моуринью поддерживает агент Криштиану Жорже Мендеш, который также представляет интересы португальского тренера. Моуринью остается без работы с декабря 2018, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0

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