Роналду хочет видеть Моуринью тренером «Ювентуса»

продолжает находиться в поисках нового главного тренера после того, как клуб объявил о расставании с

Как сообщает Gazzetta dello Sport, лидер и главная звезда команды Криштиану Роналду хочет видеть во главе команды Жозе Моуринью.

Форвард уже обратился к руководству «бьянконери» с просьбой начать переговоры с португальским тренером, под руководством которого он работал в мадридском «Реале».

Кроме Роналду кандидатуру Моуринью поддерживает агент Криштиану Жорже Мендеш, который также представляет интересы португальского тренера. Моуринью остается без работы с декабря 2018, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0