ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинТрансферный дайджест. 14-20 мая
  • 19:56
    • Сборная Швеции вырвала победу у Латвии на ЧМ-2019
  • 16:54
    • «Краснодар» объявил об уходе двух легионеров
  • 16:24
    • Роналду хочет видеть Моуринью тренером «Ювентуса»
  • 15:42
    • Игрок из клуба ФНЛ провалил допинг-тест
  • 15:11
    • ПАОК может подписать российского бомбардира
    Все новости спорта

    Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

    Барселона Примера Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Примеры
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остается номером один во всем. Я уверен, что "Золотой мяч" достанется Месси.

    Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — отметил француз в интервью El Mundo Deportivo.

    Лионель Месси провел за «Барселону» в нынешнем сезоне 49 матчей. На его счету 50 мячей и 16 голевых передач.

    Вместе с каталонцами Месси одержал победу в чемпионате Испании. Также «Барса» сыграет в финале Кубка Испании против «Валенсии».

    В Лиге чемпионов «Барселона» остановилась в полуфинале, уступив по итогам двух матчей «Ливерпулю» (3:4). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • 17/05/2019 в 22:29
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
  • 1.73
  • Послезавтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Германия и Финляндия не забросят много шайб
  • Финляндия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Сохранит ли Россия первое место после битвы со Швецией?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Канада или США — кто победит в хоккейной классике?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Стивен Джеррард Футбол Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛРейтинг пятнадцати лучших капитанов команд в эпоху английской Премьер-лиги 22:310
  • 17:26
    • Стало известно имя игрока, попавшегося на допинге
  • 17:10
    • «Ахмат» продлил контракт с защитником
  • 12:27
    • Кроос продлил контракт «Реалом»
    Арьен Роббен и Франк Рибери Футбол Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»С уходом двух вингеров в мюнхенском топ-клубе завершилась целая эпоха 21:460
  • Экспресс дня

  • Канада и Швеция сделают очередной шаг к плей-офф ЧМ
  • 2.67
    •
  • 22:55
    • Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
  • 22:41
    • Бернарду Силва — лучший игрок «Ман Сити» в сезоне
  • 22:32
    • Башкиров: Ребята очень хотели победить в матче с «Анжи»
    «Реал» выдал один из самых неудачных сезонов в своей истории Футбол «Реал» после возвращения Зидана не лучше «Реала» ЛопетегиРеакция прессы на матч «Реал» — «Бетис» 06:490
  • 12:13
    • «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника Кайо
  • 22:17
    • Мусаев: Не нужно молодых игроков сразу забрасывать деньгами
  • 22:00
    • Бердыев: Было предложение из сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие