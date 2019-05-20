Мбаппе назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» в 2019 году.

«Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остается номером один во всем. Я уверен, что "Золотой мяч" достанется Месси.

Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — отметил француз в интервью El Mundo Deportivo.

Лионель Месси провел за «Барселону» в нынешнем сезоне 49 матчей. На его счету 50 мячей и 16 голевых передач.

Вместе с каталонцами Месси одержал победу в чемпионате Испании. Также «Барса» сыграет в финале Кубка Испании против «Валенсии».

В Лиге чемпионов «Барселона» остановилась в полуфинале, уступив по итогам двух матчей «Ливерпулю» (3:4). 0