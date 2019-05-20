Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ

Форвардпроизнес речь после вручения ему приза лучшему игроку чемпионата Франции в нынешнем сезоне.

«Мне удалось адаптироваться в свой дебютный сезон в команде. Да, были некоторые разочарования, но это футбол. Сейчас очень важный момент для меня — второй поворотный в карьере. В Париже я многому научился, но пора брать на себя больше ответственности. Я могу это сделать как с ПСЖ, так и в друом месте», — цитирует нападающего Get French Football News.

20-летний француз в текущем сезоне провел 42 матча за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 38 мячей и 17 голевых передач. 0