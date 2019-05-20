«Краснодар» объявил об уходе двух легионеров

Полузащитникипо окончании сезона покинутв связи с истечением контрактов, сообщает официальный сайт «быков».

22 мая «черно-зеленые» проведут открытую тренировку, после которой в амфитеатре парка, расположенного рядом со стадионом, состоится встреча болельщиков с главным тренером Мурадом Мусаевом, защитником Александром Мартыновичем и полузащитниками Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе.

У болельщиков будет возможность задать вопросы наставнику «Краснодара», капитану команды, а также двум футболистам, которые после заключительного матча сезона покидают клуб.

Напомним, Перейра стал игроком «Краснодара» в 2013 году. 29-летний уругваец провел за команду 200 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 33 результативные передачи.

Каборе выступает за «быков» с 2015 года. В активе 31-летнего игрока из Буркина-Фасо 123 игры за «Краснодар, два гола и три результативные передачи. 0