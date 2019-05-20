ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» выдал один из самых неудачных сезонов в своей истории«Реал» после возвращения Зидана не лучше «Реала» Лопетеги
  • 09:42
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с Клоппом
  • 09:26
    • Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ
  • 08:55
    • Хачанов стал ближе к топ-10 рейтинга ATP
  • 08:43
    • «Торонто» сократил отставание в серии с «Милуоки»
  • 08:12
    • Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Чертаново-2» — «Луки-Энергия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Чертаново-2 — Луки-Энергия (20.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 18:00 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч «Чертаново-2» — «Луки-Энергия».

  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!

    Последний матч между собой: «Луки-Энергия» — «Чертаново-2» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Чертаново-2»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Чертаново-2» — «Луки-Энергия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Последние интриги РПЛ
  • 02:18
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Анжи»
  • 1.73
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Латвия снова сыграет с акцентом на оборону в матче со Швецией
  • Швеция — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Рубин» продлит безвыигрышную серию «Анжи»
  • «Рубин» — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Канада и Дания сыграют результативный матч
  • Канада — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Красная машина. Россия одержала шестую победу на Чемпионате мира по хоккеюВ шестом поединке группового раунда подопечные Ильи Воробьева засушили сборную Швейцарии (3:0) Вчера в 23:350
  • 23:33
    • «Наполи» разгромил «Интер»
  • 23:25
    • «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»
  • 18:24
    • «Краснодар» разгромил «Арсенал» и вышел в Лигу чемпионов
    Гилерме Футбол «Локомотив» спасся на Урале благодаря скандальному судействуРеакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» в матче с «Уралом» Вчера в 22:180
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Милан» подняться в топ-4?
  • 3.87
    •
  • 09:57
    • Гюндоган готов возобновить переговоры с «Манчестер Сити»
  • 09:13
    • Шарапова потеряла 14 позиций в рейтинге WTA
  • 08:27
    • Гаттузо хочет остаться в «Милане»
    Виктор Гончаренко Футбол РПЛ. ЦСКА и «Спартак» одержали победы, «Локо» и «Краснодар» вышли в Лигу чемпионовОбзор матчей 29-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:310
  • 20:56
    • Пенальти принес «Ростову» победу над «Зенитом»
  • 20:44
    • Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
  • 20:30
    • Сборная Голландии выиграла юношеский Евро-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие