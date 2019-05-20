Бердыев: Было предложение из сборной России

Главный тренер «Рубина»после матча 29-го тура премьер-лиги с(0:0) рассказал о предложении возглавить сборную России.

Напомним, ранее появилась информация об уходе специалиста с поста наставника «Рубина».

На матче с «Анжи» присутствовал Роберт Евдокимов, которого называют возможным преемником Курбана Бердыева на посту главного тренера казанцев.

«Я же говорил, что было предложение из сборной. Я согласился, но выбрали Черчесова. Он хорошо работает. Справляется. Работать в сборной для каждого тренера — дело чести», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. 0