Томь — Спартак-2: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.05.2019)

В 12:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Спартак-2» — «Томь» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Томь»).

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