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    «Тюмень» — «Зенит-2»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Тюмень — Зенит-2 (19.05.2019). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    ФНЛ Футбол России Тюмень Зенит-2 Календарь ФНЛ
    В 13:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Тюмень» — «Зенит-2».

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    Последний матч между собой: «Зенит-2» — «Тюмень» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зенит-2»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тюмень» — «Зенит-2». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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