Семак: Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила

Главный тренер «Зенита»высказал мнение об игре с(0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

«Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у "Ростова" были шансы для того, чтобы забить.

Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне.

Старались, конечно, но и много эмоций было выплеснуто, и те позиции, на которых играли ребята, были не совсем привычны. Выпустили всех тех, кого хотели.

Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к причинам, которые привели к сегодняшнему поражению. Будем работать и готовиться к следующему матчу.

Трудно судить по одной игре о каких-то возможностях и о том, кто воспользовался, а кто нет. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику.

Ерохин много пропустил. Сегодня у нас был резон его выпустить, чтобы, во-первых, дать ему почувствовать игру. Понимаем, что непросто входить после такой паузы.

Это важный футболист для нас, кроме того, у нас есть еще причины, по которым он должен был выходить сегодня на поле», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0