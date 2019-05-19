«Ростов» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Ростов»
На 67-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита». Зайнутдинов разогнал атаку, Попов сделал передачу в штрафную, где Маммана в подкате сбил Шомуродова.
Ивелин Попов мощным ударом с пенальти послал мяч под перекладину — без шансов для Кержакова.
«Ростов» набрал 41 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», досрочной выигравший чемпионат страны, имеет в активе 61 очко.
В заключительном туре российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» на своем поле сыграет против «Енисея». 0