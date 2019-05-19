«Ростов» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

Питерскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

На 67-й минуте был назначен пенальти в ворота «Зенита». Зайнутдинов разогнал атаку, Попов сделал передачу в штрафную, где Маммана в подкате сбил Шомуродова.

Ивелин Попов мощным ударом с пенальти послал мяч под перекладину — без шансов для Кержакова.

«Ростов» набрал 41 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», досрочной выигравший чемпионат страны, имеет в активе 61 очко.

В заключительном туре российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», а «Зенит» на своем поле сыграет против «Енисея». 0