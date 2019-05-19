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    «Ростов» — «Зенит»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Ростов — Зенит: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.05.2019)

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    В 19:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ростов» — «Зенит».

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    Последний матч между собой: «Ростов» — «Зенит» 0:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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