Парфенов назвал удаление Страндберга «полнейшим бредом»

Главный тренер «Урала»подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

«Я доволен своей командой и горд за ребят. Хотели дома при своих болельщиках в заключительном домашнем матче показать игру и результат. К сожалению... Осталось, чтобы один товарищ еще сам нам забил. Удаление сейчас посмотрели — бред полнейший.

Я понимаю, на кону Лига чемпионов у команды. К любому сопернику отношусь с уважением, но пришли 20 тысяч болельщиков увидеть прекрасный футбол, а увидели творение.

Но это все уже прошло, закончилось, надо восстановить команду и двигаться дальше», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0