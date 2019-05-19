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    «Барселона» подтвердила переговоры по трансферу Гризманна

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    «Мы установили контакт, это правда. "Барселона" продолжает общаться с "Атлетико". Однако сезон пока не закончился. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, который может принести на второй титул в сезоне. Нужно думать о нем», — цитирует Вальверде Sky Sports.

    Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет 200 миллионов евро, однако с 1 июля текущего года она снизится до 120 миллионов евро.

    Ранее «Атлетико» объявил о том, что француз покинет команду по окончании сезона.

    В сезоне-2018/19 28-летний Гризманн отыграл за мадридский клуб 47 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. 0

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