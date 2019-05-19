«Барселона» подтвердила переговоры по трансферу Гризманна

Главный тренерзаявил, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда

«Мы установили контакт, это правда. "Барселона" продолжает общаться с "Атлетико". Однако сезон пока не закончился. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, который может принести на второй титул в сезоне. Нужно думать о нем», — цитирует Вальверде Sky Sports.

Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет 200 миллионов евро, однако с 1 июля текущего года она снизится до 120 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» объявил о том, что француз покинет команду по окончании сезона.

В сезоне-2018/19 28-летний Гризманн отыграл за мадридский клуб 47 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. 0