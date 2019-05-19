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    «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»

    «Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Ювентус Аталанта Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич замкнул дальнюю штангу после подачи углового.

    Туринцам удалось уйти от поражения на 80-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Марио Манджукич сумел переправить игровую сферу между ног голкиперу соперников Пьерлуиджи Голлини.

    «Ювентус», уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. «Аталанта» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе. 0

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