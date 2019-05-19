«Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 1:1, обзор голов

Туринскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче открыли гости. На 33-й минуте полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич замкнул дальнюю штангу после подачи углового.

Туринцам удалось уйти от поражения на 80-й минуте. Хуан Куадрадо выполнил навес с правого фланга, а Марио Манджукич сумел переправить игровую сферу между ног голкиперу соперников Пьерлуиджи Голлини.

«Ювентус», уже выигравший чемпионат досрочно, набрал 90 очков. «Аталанта» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66 очками в активе. 0