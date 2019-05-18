«Уфа» — «Оренбург»: счет матча 0:2, обзор голов

в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги потерпела поражение от— 0:2.

Гости открыли счет на 15-й минуте, когда Рикарду Алвеш подобрал отскочивший к нему мяч и мощным ударом от линии штрафной уложил его под перекладину ворот Александра Беленова.

Победную точку за три минуты до конца основного времени поставил Даниэль Мишкич.

После этой встречи «Уфа» осталась на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ (26 очков). Башкирская команда потеряла шансы подняться выше 13-й строчки, поэтому сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

РПЛ. 29-й тур «Уфа» — «Оренбург» — 0:2 (0:1) Голы: 0:1 — 15 Рикарду Алвеш, 0:2 — 87 Мишкич«Уфа»: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Карп (Салатич, 46), Сысуев (Алиев, 37), Тилль, Неделчару, Никитин, Игбоун, Вомбергар (Бизяк, 66)«Оренбург»: Фролов, Шахов, Сиваков, Терехов, Малых, Мишкич, Рикарду Алвеш, Попович, Козлов, Деспотович, Сутормин (Афонин, 90)Предупреждения: Салатич (73), Аликин (83)

«Оренбург» поднялся на седьмую строчку, набрав 40 очков. 0