ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреа АньеллиРеформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
  • 22:52
    • «Ювентус» ведет переговоры с Почеттино
    Все новости спорта

    «Уфа» — «Оренбург»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

    Уфа — Оренбург: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.05.2019)

    РПЛ Футбол России Уфа Оренбург Календарь РПЛ
    В 14:00 в РФПЛ начнётся матч «Уфа» — «Оренбург».

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    Последний матч между собой: «Оренбург» — «Уфа» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Уфа» — «Оренбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство
  • 13/05/2019 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Оренбург»
  • 1.62
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не забросит много шайб Латвии
  • Латвия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дания сыграет от обороны в матче с США
  • Дания — США. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Уфа» избежать переходных матчей?
  • «Уфа» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор СалахДелимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19 16/05/2019 в 20:590
  • 08:56
    • Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча МЛС
  • 08:41
    • Капитан «Реала» против подписания Погба
  • 08:26
    • Джокович обыграл дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме
    «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧ Футбол Англичане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» оконченаВ этом году английские клубы полностью изменили расстановку сил в футбольной Европе 16/05/2019 в 19:290
  • Экспресс дня

  • Одержит ли Словакия вторую победу на домашнем ЧМ?
  • 3.09
    •
  • 23:22
    • Чехия отправила восемь безответных шайб в ворота Италии
  • 23:09
    • Воробьев назвал «чушью» новость о выпитых 160 бокалах пива
  • 22:40
    • «Анадолу Эфес» стал первым финалистом Евролиги
    Хоккеисты «Бостона» Хоккей НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019«Брюинз» стал победителем Восточной конференции Вчера в 08:030
  • 19:18
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару
  • 19:08
    • Надаль разгромил Вердаско в Риме, Федерер снялся
  • 15:57
    • Икарди: «Интер» — моя семья, я хочу остаться
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие