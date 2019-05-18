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    «Сент-Этьен» — «Ницца»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Сент-Этьен — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.05.2019)

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Ницца Календарь Лиги 1
    В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч «Сент-Этьен» — «Ницца».

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    Последний матч между собой: «Ницца» — «Сент-Этьен» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сент-Этьен»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Сент-Этьен» — «Ницца». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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