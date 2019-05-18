Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Нападающийприостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта, сообщает The Sun.

По информации источника, 21-летний англичанин хочет быть уверен в долгосрочных перспективах клуба, в котором главный тренер Уле-Гуннар Сульшер летом начнет масштабную перестройку, прежде чем подписывать новое соглашение.

Нынешний контракт Рэшфорда с манкунианцами истекает летом 2020 года. В контракте есть опция автоматического продления на год, которой «красные дьяволы» наверняка воспользуется, если сторонам не удастся договориться.

В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. 0