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    «Наполи» — «Интер»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии

    Серия A Футбол Италии Наполи Интер Календарь Серии А
    В 37 туре Серии А «Наполи» предстоит непростое противостояние с «Интером», которое состоится на стадионе «Сан-Паоло». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

    Аркадиуш Милик
    Аркадиуш Милик

    Для «Наполи» результаты последних туров уже не важны. Команда в любом случае получит свое серебро и место в групповом раунде Лиги чемпионов. Хотя наверняка хозяевам бы хотелось завершить сезон на мажорной ноте. В чемпионате «адзурри» выиграли 3 раза подряд и, возможно, они попытаются продлить эту серию.

    «Интеру» нельзя терять очки. В противном случае гости могут лишиться третьей позиции и, соответственно, бронзы Серии А. Таким образом, «нерадзурри» устроит только победа. Она стала бы отличным продолжением 7-матчевой беспроигрышной серии «интеристов».

    Все прогнозы на Серию А

    На правах хозяина «Наполи» является фаворитом поединка. Победу «неаполитанцев» букмекеры оценивают коэффициентом 2.48. При этом разрыв в этих показателях незначительный, поскольку на «Интер» они дают 2.90.

    Сайт LiveSport.Ru регулярно готовит прогнозы на матчи топ-чемпионатов. Этот случай не стал исключением, потому эксперты ресурса предложили вариант с коэффициентом 1.71.

    Прямая трансляция матча «Наполи» — «Интер» будет доступна на канале Матч Футбол и сайте LiveCup.Run. 0

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