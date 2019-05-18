«Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча — 1:1, обзор голов

В рамках 29-го тура чемпионата Россиипринимали

Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Спартак» вышел вперед на 18-й минуте матча — Зе Луиш реализовал пенальти за фол на Лоренсо Мельгарехо.

На 50-й минуте Мельгарехо увечил преимущество «Спартака», забив головой после навеса Айртона.

«Крылья» отыграли один мяч на 83-й минуте — Тарас Бурлак сыграл на добивании.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 28 очков и тринадцатая позиция.