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    «Спартак» одержал победу в Самаре

    «Крылья Советов» — «Спартак»: счет матча — 1:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Спартак Крылья Советов Календарь РПЛ
    В рамках 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Спартак».

    Игроки «Спартака»
    Игроки «Спартака»

    Гости одержали победу со счетом 2:1.

    «Спартак» вышел вперед на 18-й минуте матча — Зе Луиш реализовал пенальти за фол на Лоренсо Мельгарехо.

    На 50-й минуте Мельгарехо увечил преимущество «Спартака», забив головой после навеса Айртона.

    «Крылья» отыграли один мяч на 83-й минуте — Тарас Бурлак сыграл на добивании.

    «Спартак» набрал 49 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. У «Крыльев» — 28 очков и тринадцатая позиция.

    РПЛ. 29-й тур
    «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1)
    «Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Бурлак, Зотов, Денисов (Полуяхтов, 82), Ткачук, Самарджич, Рабиу, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 59)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернандо (Умяров, 90), Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зе Луиш, Луис Адриано (Ташаев, 73)Предупреждения: Денисов, 38. Луиз Адриану, 39. Рыжиков, 43. Мельгарехо, 44. Гапонов, 47. Зобнин, 48. Фернанду, 87. Гулиев, 90+7
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