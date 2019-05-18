Зе Луиш и Луис Адриано с первых минут сыграют против «Крыльев Советов»

Луис Адриано
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Встреча, которая пройдет в Самаре, начнется в 19:00 мск.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Рохель, Киселёв, Антон, Вучичевич.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Боккетти, Ташаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.