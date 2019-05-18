«Ювентус» — «Аталанта»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Италии

В Турине состоится матч 37 тура, в котором сойдутся. Местом проведения поединка станет 41-тысячный стадион «Альянц». Начало в 21:30 по Москве.

Все футболисты «Ювентуса» уже откровенно ждут конец сезона. Команда в последних турах выглядит невыразительно. За 7 игр «туринцы» выиграли лишь раз. Без побед клуб 270 минут. Но в любом случае Скудетто «бьянконери» заработали и его никто уже никто не отнимет. Аллегри постарается настроить команду на заключительные матчи, чтобы уйти из «Юве» с хорошим настроением.

Для «Аталанты» важность этой встречи переоценить сложно. В следующем туре может частично решиться вопрос об участии команды в Лиге чемпионов. Всего в 3 очках от «богини» находится «Рома». Сближение с соперником может очень дорого обойтись. Кроме того, у «оробичи» есть шанс побороться за бронзу турнира, поскольку миланский «Интер» ушел вперед всего на один пункт.

Календарь и таблица Серии А

Букмекеры неоднозначны в своих выводах. На победу «Юве» они предлагают довольно высокий коэффициент 2.40, тогда как вероятность победы «Аталанты» в этом матче оценена цифрой 3.28.

Довольно смелый прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» предложили специалисты LiveSport.Ru. Его величина составляет 3.25.

В прямом эфире игру покажут телеканалы Матч Футбол и Футбол 2. Не останется в стороне и сайт LiveCup.Run, который предложит пользователю подробный отчет о поединке в режиме онлайн. 0