Хавбек «Урала» из-за травмы досрочно завершил сезон

Полузащитникпропустит оставшиеся матчи чемпионата России и финал Кубка России из-за травмы.

«Для Коли Димитрова сезон закончен. Его травма не такая серьезная, но она, тем не менее, не дает ему возможности сыграть в оставшихся матчах», — цитирует пресс-службу екатеринбургского клуба «Р-Спорт».

Напомним, болгарский футболист получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1) и был заменен на 59-й минуте.

«Шмели» после 28 туров РПЛ занимают 14-ю позицию в турнирной таблице. В оставшихся матчах чемпионата им предстоит сыграет с «Локомотивом» и «Анжи».

В финале Кубка России, который пройдет 22 мая, «Урал» встретится с «Локомотивом». 0