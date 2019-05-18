Де Брейне: «Ливерпуль» отлично выступил, но в конечном итоге «Ман Сити» был лучше

Полузащитникпрокомментировал исход чемпионской гонки в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/19.

«Нет, мне их не жалко. Они отлично выступили, но в конечном итоге мы были лучше. Я им не сочувствую, поскольку не думаю, что они сочувствуют нам. Вряд ли кто-то сожалел о нашем вылете из Лиги чемпионов.

Нужно просто это принять. Знаю, что чувствуют игроки "Ливерпуля", они должны испытывать разочарование. Мы бы чувствовали то же самое, если бы это случилось с нами. "Сити" и "Ливерпуль" все еще соперничают друг с другом. Мы хотим выиграть столько же, сколько и они, но я могу понять их чувства.

Это общее мнение среди спортсменов. Можно сочувствовать соперникам, но в конечном итоге самое главное — твоя команда. Это была великая битва. Но мне не кажется, что нужно жалеть "Ливерпуль", это уж слишком», — цитирует Де Брейне Goal.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков, а «Ливерпуль» с 97 очками стал вторым. 0