ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииПять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф
  • 18:23
    • Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Ахматом»
  • 16:01
    • «Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
  • 15:39
    • Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира
  • 14:40
    • Миранчук переживает из-за отсутствия Денисова
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
    Все новости спорта

    Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Ахматом»

    ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

    РПЛ Футбол России ЦСКА Ахмат Календарь РПЛ
    ЦСКА нанес поражение «Ахмату» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 1:0.

    «Армейцы» вырвали победу усилиями Федора Чалова, на 64-й минуте реализовавший пенальти, который сам и заработал.

    РПЛ. 29-й тур
    ЦСКА — «Ахмат» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 64, пенальти ЧаловЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), МбенгПредупреждения: Васин (6), Дивеев (11), Плиев (39), Швец (48), Магнуссон (50), Сигурдссон (67), Нижич (74), Уциев (90+2)

    Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ (48 очков) и сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Ахмат» идет восьмым (39 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство
  • 13/05/2019 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 1.80
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» не упустит шанс оформить английский требл
  • «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Помешает ли «Спартак» «Крыльям» выбраться из зоны «стыков»?
  • «Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Опустится ли «Дженоа» в зону вылета?
  • «Дженоа» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хуанфран Футбол Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Севилья» примет «Атлетик»Результаты матчей 38-го тура чемпионата Испании 16:350
  • 18:08
    • Зе Луиш и Луис Адриано с первых минут сыграют против «Крыльев Советов»
  • 17:55
    • «Удинезе» отдалился от зоны вылета
  • 16:41
    • Конта — в финале турнира в Риме
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»Пятый матч состоится на площадке «акул» 19 мая 08:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 16:22
    • «Леванте» упустил победу над «Атлетико»
  • 15:52
    • Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
  • 15:20
    • Названы причины увольнения Аллегри
    Андреа Аньелли Футбол Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущербАндреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи Вчера в 22:290
  • 15:06
    • Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» возглавит «Лион»
  • 14:56
    • Игроки «Барселоны» выступили против трансфера Гризманна
  • 12:54
    • «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие