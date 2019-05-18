ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

нанес поражениев домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 1:0.

«Армейцы» вырвали победу усилиями Федора Чалова, на 64-й минуте реализовавший пенальти, который сам и заработал.

РПЛ. 29-й тур ЦСКА — «Ахмат» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 64, пенальти ЧаловЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), МбенгПредупреждения: Васин (6), Дивеев (11), Плиев (39), Швец (48), Магнуссон (50), Сигурдссон (67), Нижич (74), Уциев (90+2)

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ (48 очков) и сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Ахмат» идет восьмым (39 очков). 0