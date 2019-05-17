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    Шаронов — один из кандидатов на пост наставника «Рубина»

    Трансферы Футбол России Рубин
    Новым главным тренером казанского «Рубина» может стать Роман Шаронов, сообщает «БИЗНЕС Online».

    Роман Шаронов
    Роман Шаронов

    По информации издания, в случае ухода Бердыева рассматривается три-четыре кандидата, среди которых есть экс-капитан «Рубина» Шаронов, в настоящий момент руководящий молодежкой казанского клуба.

    Другими кандидатами на пост главного тренера «рубиновых» называются Роберт Евдокимов и Владимир Федотов.

    Ранее стало известно, что нынешний наставник «Рубина» Курбан Бердыев покинет команду по собственному желанию по окончании сезона-2018/19.

    Напомним, Шаранов был капитаном «Рубина» во время двух чемпионских сезонов казанцев в 2008 и 2009-х годах. 0

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