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    Икарди: «Интер» — моя семья, я хочу остаться

    Интер Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
    Нападающий «Интера» Мауро Икарди опроверг информацию о том, что согласовал контракт с «Ювентусом».

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    Об этом Икарди написал в Instagram.

    «В связи с тем, что в прессе появились новости, которые ни коим образом не отражают мои мысли и намерения, я хочу обратиться к болельщикам и сказать, что я вновь проинформировал клуб о желании остаться. Надеюсь, в дальнейшем не будет никаких недопониманий на эту тему», — отметил нападающий.

    «Я понимаю желание прессы продавать ложные новости, но максимум, что я могу сделать, — это разъяснить сложившуюся ситуацию. Повторяю: я сообщил клубу о желании остаться, потому что "Интер" — моя семья. Время покажет, кто говорил правду», — добавил форвард.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Икарди согласовал пятилетний контракт с «Юве». 0

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