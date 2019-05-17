Икарди: «Интер» — моя семья, я хочу остаться

Нападающийопроверг информацию о том, что согласовал контракт с

Об этом Икарди написал в Instagram.

«В связи с тем, что в прессе появились новости, которые ни коим образом не отражают мои мысли и намерения, я хочу обратиться к болельщикам и сказать, что я вновь проинформировал клуб о желании остаться. Надеюсь, в дальнейшем не будет никаких недопониманий на эту тему», — отметил нападающий.

«Я понимаю желание прессы продавать ложные новости, но максимум, что я могу сделать, — это разъяснить сложившуюся ситуацию. Повторяю: я сообщил клубу о желании остаться, потому что "Интер" — моя семья. Время покажет, кто говорил правду», — добавил форвард.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Икарди согласовал пятилетний контракт с «Юве». 0