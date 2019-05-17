Хёведес не поможет «Локомотиву» в финале Кубка

Защитник «Локомотива»не сыграет в текущем сезоне из-за травмы, сообщает ТАСС

По информации источника, повреждение 31-летний игрок получил в ответном матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом». Диагноз и степень серьёзности травмы не уточняется.

Немец не поможет своей команде в оставшихся играх чемпионата России с «Уралом» (в гостях) и «Уфой» (дома) и финальном матче Кубка России с тем же «Уралом».

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Хёведеса в 26 матчах 4 результативных удара.

В «Локомотив» футболист перешёл летом прошлого года из «Шальке-04». Трансфер игрока обошёлся московскому клубу в 5 млн евро. 0