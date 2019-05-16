«Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира

обошели стал самым дорогим футбольным брендом в мире.

Согласно отчету независимой консалтинговой компании Brand Finance, стоимость «Реала» выросла на 26,9 процентов и в 2019 году составляет около 1,646 миллиарда евро.

На второй строчке располагается «Манчестер Юнайтед». Стоимость английского клуба упала на 5,8 процента и оценивается в 1,472 миллиарда. В прошлом году «МЮ» занимал первую строчку. На третьем месте идет «Барселона» — 1,393 миллиарда (+11,8 процента по сравнению с 2018 годом).

Также в десятку попали «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ, «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Среди российских клубов в топ-50 вошел «Зенит» — 46-е место. Стоимость петербургского клуба оценивается в 116 миллионов евро. 0