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    «Ливерпуль» намерен сохранить Ориги

    Ливерпуль Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    «Ливерпуль» намерен продлить контракт с нападающим Дивоком Ориги, утверждает HLN.

    Дивок Ориги
    Дивок Ориги

    Действующее соглашение 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня 2020 года.

    Тренерский штаб «Ливерпуля» посчитал, что Ориги сыграл важную роль в выступлении команды и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он играет за «красных» с 2014 года.

    В текущем сезоне Ориги провел 20 матчей в составе «Ливерпуля», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

    Мерсисайды заняли второе место в чемпионате Англии, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграют с «Тоттенхэмом». 0

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