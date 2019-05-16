«Ливерпуль» намерен сохранить Ориги

намерен продлить контракт с нападающим, утверждает HLN.

Действующее соглашение 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня 2020 года.

Тренерский штаб «Ливерпуля» посчитал, что Ориги сыграл важную роль в выступлении команды и в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он играет за «красных» с 2014 года.

В текущем сезоне Ориги провел 20 матчей в составе «Ливерпуля», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Мерсисайды заняли второе место в чемпионате Англии, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграют с «Тоттенхэмом». 0