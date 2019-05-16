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    ПСЖ не будет претендовать на Гризманна

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    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не станет игроком «Пари Сен-Жермен», информирует Marca.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    Ранее мадридский клуб объявил об уходе форварда по окончании сезона.

    По информации издания, приоритетом для парижан ближайшим летом будет покупка игроков в оборону и середину поля.

    Кроме того, из-за проблем с финансовым фэйр-плей им было бы сложно заплатить требуемые 120 миллионов евро.

    В текущем сезоне 28-летний француз провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

    Наиболее вероятным вариантом для него на данный момент является «Барселона». В СМИ также сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии». 0

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