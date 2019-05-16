ПСЖ не будет претендовать на Гризманна

Нападающий «Атлетико»не станет игроком, информирует Marca.

Ранее мадридский клуб объявил об уходе форварда по окончании сезона.

По информации издания, приоритетом для парижан ближайшим летом будет покупка игроков в оборону и середину поля.

Кроме того, из-за проблем с финансовым фэйр-плей им было бы сложно заплатить требуемые 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний француз провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Наиболее вероятным вариантом для него на данный момент является «Барселона». В СМИ также сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии». 0